Karlsruhe (AFP) Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Syrien hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch einen syrischen Staatsangehörigen in Westfalen festnehmen lassen. Der 41- jährige Ibrahim Al F. soll im syrischen Aleppo eine mindestens 150-köpfige Stadtteilmiliz befehligt haben, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Die Miliz gehörte demnach zu der Gruppierung Ghoraba as-Scham (Die Fremden von Syrien).

