Berlin (AFP) Um die größte Gorilla-Unterart der Welt steht es nach Angaben von Tierschützern schlechter als bisher angenommen. Die Bestände der Grauergorillas seien in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 77 Prozent gefallen, berichtete am Mittwoch der WWF. Derzeit lebten nur noch 3800 Tiere in Wäldern im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Ein Grund für den Rückgang sei der weltweite "Handywahn".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.