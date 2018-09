Köln (SID) - Hauptrundenprimus Red Bull München ist nur noch einen Schritt von seiner ersten Finalteilnahme in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entfernt. Die Oberbayern erspielten sich beim ungefährdeten 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) im vierten Halbfinale der Play-offs bei den Kölner Haien drei Matchbälle und setzten ihren Kontrahenten mit dem dritten Erfolg in der Serie im Modus best-of-seven enorm unter Druck.

"Wir wollten nicht die gleichen Fehler machen wie im ersten Auswärtsspiel", sagte Münchens Doppeltorschütze Jerome Samson auf Servus TV: "Wir hatten einen guten Start und sind drangeblieben." Tristesse dominierte bei den Haien. "Heute war es sehr frustrierend", gestand Kölns Johannes Salmonsson.

Bereits am Freitag können die Münchner den Einzug ins Endspiel mit einem Sieg in eigener Halle perfekt machen. Auch die Grizzlys Wolfsburg liegen vor dem fünften Duell gegen die Nürnberg Ice Tigers (beide 19.30 Uhr/Servus TV) in der Serie mit 3:1 in Führung. Das erste Finalspiel ist für den 15. April angesetzt.

Vor 15.087 Zuschauern in der Kölner Arena wirkten die Gastgeber in ihrem 22. Spiel binnen 48 Tagen müde, die Münchner traten dagegen meisterlich auf und ließen ihrem Gegner wie schon am Sonntag kaum eine echte Siegchance. Die Haie konnten sich bei ihrem Goalie Gustaf Wesslau bedanken, dass die Gäste durch Jeremy Dehner (9.) nur mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause gingen.

Im zweiten Drittel wurde Köln zunächst stärker, die Tore fielen durch Jerome Samson (26., 34.) und Dominik Kahun (41.) aber auf der anderen Seite. Nachdem Patrick Hager (47.) die Haie in Überzahl noch einmal heranbrachte, beseitigte DEL-Rekordtorjäger Michael Wolf (48.) die letzten Zweifel.