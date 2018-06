Rotterdam (SID) - Louis van Gaal will nicht der erste Sportdirektor des niederländischen Fußball-Verbandes KNVB werden. Der Teammanager des englischen Rekordmeisters Manchester United ließ den Verband nach einem Bericht der Tageszeitung AD wissen, dass er kein Interesse an dem neu geschaffenen Posten habe.

Der frühere Bondscoach und Trainer von Bayern München will sich ganz auf Manchester United konzentrieren und mit dem Tabellenfünften der Premier League noch die Champions League erreichen. Zudem ist der 64-Jährige mit den Red Devils weiter im Rennen um den FA Cup. Obwohl schon seit Wochen José Mourinho als möglicher Nachfolger gehandelt wird, soll van Gaal nach einem Bericht der Tageszeitung De Telegraaf auch in der nächsten Saison Teammanager in Old Trafford bleiben. Angeblich darf er mehr als 100 Millionen Euro für neue Spieler ausgeben. Van Gaals Vertrag läuft bis 2017.