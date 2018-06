Minsk (SID) - Die U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) treffen bei der EM in Weißrussland (4. bis 16. Mai) in der Vorrunde auf Titelverteidiger Spanien, Italien und Tschechien. Dies ergab die Gruppenauslosung in Minsk.

Los geht es für die Mannschaft von Trainerin Anouschka Bernhard in Sluzk gegen Spanien (4. Mai), dann folgen die Spiele gegen Italien in Schodsina (7. Mai) und gegen Tschechien in Borissow (10. Mai). Bei der EM werden drei Tickets für die WM in Jordanien (30. September bis 21. Oktober 2016) vergeben. - Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Weißrussland, Serbien, England, Norwegen

Gruppe B: Italien, Tschechien, Deutschland, Spanien