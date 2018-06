Phnom Penh (AFP) Nachdem vor fast zehn Jahren letztmalig ein Tiger in Kambodscha gesichtet wurde, ist die Raubkatze nun erstmals auch von Naturschützern für ausgestorben erklärt worden. "Es gibt heute keine Tiger-Population mehr in Kambodscha, sie sind ausgestorben", erklärte der WWF am Mittwoch. Hauptgrund dafür sei die Wilderei - also die illegale Jagd sowohl von Tigern als auch ihrer potenziellen Beute.

