Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will heute erste Überlegungen für eine Reform des europäischen Asylsystems vorlegen. Dabei will die Brüsseler Behörde zwei Optionen zum künftigen Umgang mit Asylanträgen ins Spiel bringen. Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt", der in Brüssel bestätigt wurde, soll bei einem starken Andrang von Flüchtlingen ein Notfall-Mechanismus zur Umverteilung von Flüchtlingen greifen. Als zweite Möglichkeit will die EU-Kommission anregen, dass Asylbewerber nach einem Schlüssel dauerhaft auf die EU-Staaten verteilt werden.

