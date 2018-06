Rangun (AFP) Myanmars Präsident Htin Kyaw hat für die langjährige Oppositionschefin Aung San Suu Kyi den neuen Posten einer Staatsberaterin geschaffen. Der langjährige Vertraute der Friedensnobelpreisträgerin unterzeichnete am Mittwoch ein Gesetz über die Schaffung des neuen Amtes, wie das Präsidentenbüro mitteilte. Zuvor hatten beide Parlamentskammern das Gesetz, in dem Suu Kyis Name für den Beraterposten genannt wird, gebilligt.

