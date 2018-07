VfL Wolfsburg feiert Sensationssieg über Real Madrid

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg darf nach einem Sensationssieg über das Starensemble von Real Madrid vom Halbfinale in der Champions League träumen. Die Niedersachsen setzten sich gegen Cristiano Ronaldo & Co. im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend mit 2:0 (2:0) durch und sind vor der zweiten Partie kommenden Dienstag unerwartet im Vorteil. Ricardo Rodriguez (18. Minute) per Foulelfmeter und Maximilian Arnold (25.) erzielten vor 26 400 Zuschauern in der ausverkauften Arena die Tore zum nicht für möglich gehaltenen Erfolg gegen die Königlichen um Fußball-Nationalspieler Toni Kroos.

Trapp mit Paris SG weiter im Rennen um Königsklassen-Halbfinale

Paris (dpa) - Paris St. Germain kann sich mit seinem deutschen Torwart Kevin Trapp berechtigte Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug in der Champions League machen. Der französische Fußballmeister kam im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend daheim zu einem 2:2 (1:1) gegen den englischen Topclub Manchester City. Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic (41. Minute) und Adrien Rabiot (59.) drehten für Paris den zwischenzeitlichen Rückstand durch den früheren Wolfsburger Kevin De Bruyne (38.). Fernandinho (72.) sicherte ManCity in einer torreichen Partie das Remis. Das Rückspiel im Duell der beiden Scheich-Clubs steht am kommenden Dienstag in Manchester an.

Durchsuchung der Schweizer Bundespolizei bei UEFA

Nyon (dpa) - Nach Berichten über angeblich zweifelhafte Geschäfte des früheren UEFA-Generalsekretärs und heutigen FIFA-Chefs Gianni Infantino hat die Schweizer Bundespolizei die Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon durchsucht. Das bestätigte die UEFA am Mittwoch. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt im Fall der angeblich zweifelhaften Geschäfte von Infantino wegen des "Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung und eventuell der Veruntreuung", wie es hieß. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor unter Berufung auf die "Panama Papers" berichtet, dass Infantino 2006 in seiner Funktion als Direktor der UEFA-Rechtsabteilung Verträge mit dem Unternehmen Cross Trading unterzeichnet haben soll, deren Eigentümer zwei der heutigen Angeklagten im FIFA-Skandal waren.

Gündogan-Comeback gegen Liverpool unwahrscheinlich

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund wird das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Liverpool aller Voraussicht nach ohne Ilkay Gündogan bestreiten. BVB-Trainer Thomas Tuchel machte wenig Hoffnung auf das Comeback des Regisseurs im Heimspiel am Donnerstag (21.05 Uhr) gegen den vom ehemaligen Dortmunder Coach Jürgen Klopp trainierten Premier-League-Club. Sokratis nach überstandenem Magen-Darm-Infekt und der am vergangenen Samstag im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (3:2) geschonte Kapitän Mats Hummels dürften dagegen in die Startelf zurückkehren.

FIFA-Ethiker Damiani legt Amt nieder

Zürich (dpa) - Juan Pedro Damiani ist nach der Einleitung interner Vorermittlungen aus der FIFA-Ethikkommission zurückgetreten. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Kreisen des Fußball-Weltverbandes. Zuvor hatten der Schweizer "Tages-Anzeiger" und die "Süddeutsche Zeitung" in ihren Online-Ausgaben über den Rückzug des Uruguayers berichtet. Der Anwalt Damiani, seit 2006 Mitglied der Ethikkommission, soll drei Angeklagten im FIFA-Skandal zu Offshore-Firmen verholfen haben, über die möglicherweise Fußball-Funktionäre bestochen worden sein sollen. Das wurde durch die Veröffentlichung der "Panama Papers" bekannt.

Lisicki verpasst Achtelfinale bei Tennisturnier in Charleston

Charleston (dpa) - Tennisspielerin Sabine Lisicki ist beim WTA-Turnier in Charleston überraschend früh ausgeschieden. Die 26-Jährige musste sich am Mittwoch in ihrer Zweitrundenpartie der Kasachin Julia Putinzewa nach drei Sätzen mit 5:7, 6:3, 3:6 geschlagen geben und verpasste den Einzug ins Achtelfinale. Laura Siegemund erreichte dagegen die Runde der letzten 16 Spielerinnen. Sie schlug die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.

EHC München fehlt nur noch ein Sieg zum Finaleinzug

Köln (dpa) - Der EHC München ist nur noch einen Sieg vom Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft entfernt. Der Vorrunden-Erste bezwang am Mittwoch die Kölner Haie 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) und zog in der Playoff-Halbfinal-Serie nach dem Modus Best of Seven mit 3:1 davon. Die Entscheidung um den Finaleinzug könnte damit schon am Sonntag fallen. Auch im zweiten Halbfinale steht es 3:1 für die Grizzlys Wolfsburg gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Andersson nach der Fußball-EM neuer schwedischer Nationaltrainer

Stockholm (dpa) - Janne Andersson beerbt Erik Hamren nach der EM im Sommer als Fußball-Nationaltrainer von Schweden. Das teilte der schwedische Fußballverband am Mittwoch mit. Der 53-jährige Andersson trainiert zurzeit noch den schwedischen Spitzenclub IFK Norrköping, mit dem er im vergangenen Jahr die Meisterschaft feierte. Hamren hatte seinen Abschied nach der EM bereits Anfang Februar bekanntgegeben. Die Schweden treffen bei der Europameisterschaft in Frankreich in der Vorrunde auf Belgien, Italien und Irland.