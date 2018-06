Leipzig (dpa) - Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird heute ein Grundsatzurteil zum Eigenanbau von Cannabis für schwerkranke Menschen erwartet. Ein an Multipler Sklerose erkrankter Mann will die Erlaubnis erhalten, Cannabis zu Hause züchten zu dürfen. Nur mit der Hanfpflanze ließen sich die Symptome seiner Krankheit lindern, kein anderes Medikament helfe. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte lehnte dies ab. Auf die Klage des Patienten hin hatte das Verwaltungsgericht Köln die Behörde verpflichtet, die Sache noch einmal neu zu entscheiden.

