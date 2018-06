Aschchabat (AFP) Offenbar wegen einer fortschreitenden Ausbreitung des Immunschwächevirus (HIV) hat Turkmenistan verpflichtende HIV-Tests vor der Eheschließung eingeführt. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Mittwoch in einer staatlichen Zeitung veröffentlicht. Die ab sofort geltende Regelung ziele darauf ab, "Voraussetzungen für gesunde Familien zu schaffen und der Geburt von HIV-infizierten Kindern vorzubeugen", hieß es in dem Bericht.

