Los Angeles (AFP) Knapp zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Autounfall des "Fast and Furious"-Schauspielers Paul Walker hat ein kalifornischer Richter eine Klage der Witwe des damals ebenfalls umgekommenen Fahrers Roger Rodas gegen Porsche verworfen. Der Richter befand am Dienstag in Los Angeles, die Klägerin habe keine "aussagekräftigen Beweise" dafür vorgelegt, dass der deutsche Automobilhersteller am Tod ihres Mannes schuld sei.

