Offenbach/Main (dpa) - Heute gibt es im Norden und Westen bei wechselnder Bewölkung Schauer und auch kurze Gewitter. Im Süden ist es stark bewölkt oder bedeckt und vom Süden Bayerns setzt teils länger anhaltender Regen ein, der sich etwa bis zur Donau ausweitet.

Im Nordosten und in Teilen der Mitte bleibt es oft trocken und gering bewölkt. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 10 und 15 Grad, in der Lausitz sind nochmal lokal bis 17 Grad möglich. Der Wind weht mäßig, im Norden auch frisch. An der See und im Bergland, aber auch in Verbindung mit Schauern und Gewittern treten starke, vereinzelt auch stürmische Böen aus Südwest auf.