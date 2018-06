Basel (SID) - Die deutschen Curling-Männer haben bei der Weltmeisterschaft in Basel die Niederlagen Nummer sieben und acht kassiert. Die Mannschaft um den neuen Skip Marc Muskatewitz verlor erst nach einer desaströsen Leistung gegen Finnland mit 1:9. Am Abend war auch beim 6:7 gegen Schottland im Extra-End nichts zu holen.

Vor dem letzten Vorrunden-Tag belegt das DCV-Team nach nur einem Sieg aus neun Partien den geteilten elften Platz. Bei weiteren Niederlagen gegen den direkten Konkurrenten Südkorea (14.00 Uhr) und die USA (19.00 Uhr) droht der Sturz ans Tabellenende.

Muskatewitz, der am Vortag gegen Kanada (3:6) und Russland (7:2) erstmals auf der Führungsposition gespielt und dabei überzeugt hatte, konnte nur gegen Schottland an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Weitere Siege wären wichtig gewesen, um sich im Kampf um einen Platz im olympischen Turnier 2018 in Pyeongchang/Südkorea doch noch eine günstigere Ausgangslage zu schaffen. Bei der WM werden die ersten Punkte für Olympia vergeben.

Nach der WM 2017 stehen dann die acht direkten Starter für Olympia fest, das Zehner-Feld ergänzen Gastgeber Südkorea (falls nicht sportlich qualifiziert) sowie der Gewinner eines zusätzlichen Qualifikationsturniers.