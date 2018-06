Kopenhagen (AFP) Die Polizei in Dänemark hat vier mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen und bei dem Großeinsatz auch Waffen beschlagnahmt. Die vier Verdächtigen, die in Syrien in den Reihen des IS gekämpft haben sollen, seien im Großraum der Hauptstadt Kopenhagen gefasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zu ihrer Identität wurden keine Angaben gemacht.

