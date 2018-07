New York (AFP) In den USA haben nach Angaben von Anwälten erstmals Volkswagen-Vertragshändler den deutschen Autobauer verklagt. Wie die Anwälte von drei Vertragshändlern am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten, reichten sie bei einem Gericht im Bundesstaat Illinois Klage ein. Ihre Mandanten seien in der Affäre um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen bewusst getäuscht worden. Sie forderten Entschädigungen in nicht genannter Höhe.

