Berlin (AFP) In Berlin hat am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlich mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sympathisierenden Imam begonnen. Der 30-jährige Gadzhimurad K. muss sich vor dem Ersten Strafsenat des Kammergerichts verantworten, weil er im Internet für den IS geworben haben soll. Zudem soll er Straftaten der Miliz öffentlich gebilligt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.