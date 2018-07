Mainz (AFP) Nach einem Brand in einem unter anderem von Flüchtlingen bewohnten Gasthof im rheinland-pfälzischen Bingen am frühen Donnerstag hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. An Wänden des Gebäudes seien drei vermutlich frisch aufgemalte Hakenkreuze gefunden worden, die im Zusammenhang mit dem Feuer stehen könnten, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei in Mainz. Die Brandursache sei allerdings noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.