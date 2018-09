Neutraubling (AFP) Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Neutraubling in Bayern sind neun Menschen verletzt worden. Die Asylbewerber, darunter eine schwangere Frau und zwei Kleinkinder im Alter von sechs Monaten sowie zwei Jahren, erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Donnerstag in Regensburg mitteilte. Nach Angaben der Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

