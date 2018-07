Düsseldorf (AFP) Die in Deutschland tätigen Paketdienste wollen sich trotz ihrer sonst heftigen Konkurrenz auf einheitliche Standards für Paketboxen einigen - und zwar in einem Ausschuss beim Deutschen Institut für Normung (DIN). Ziel sei ein Standard für Zugangsmöglichkeiten zu verschiedenen Paketboxen, so dass unterschiedliche Anbieter diese öffnen und schließen können, sagte eine Sprecherin des Instituts in Berlin am Donnerstag. Sie bestätigte einen Bericht des "Handelsblatts".

