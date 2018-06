Frankfurt/Main (AFP) Deutschland will gemeinsam mit dem UN-Entwicklungsprogramm UNDP einen Stabilisierungsfonds für Libyen auflegen. Das kündigte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe) an. Das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium könnten in diesem und dem kommenden Jahr ein Viertel der für den Fonds vorgesehenen 40 Millionen Euro einzahlen, hieß es demnach im Auswärtigen Amt.

