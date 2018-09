Den Haag (dpa) - In einer Volksabstimmung in den Niederlanden hat die Mehrheit der Wähler das EU-Abkommen mit der Ukraine abgelehnt. Der niederländische Rechtspopulist Wilders begrüßte das Ergebnis als "ein Misstrauensvotum gegen die Elite in Brüssel und Den Haag." Das Referendum ist zwar rechtlich nicht bindend, doch will die Regierung die Ratifizierung aussetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.