Foxborough (SID) - Deutsches Duo bei den New England Patriots in der US-Football-Profiliga NFL: Wie der Super-Bowl-Gewinner von 2014 am Donnerstag bekannt gab, läuft in der kommenden Saison neben Offensive Tackle Sebastian Vollmer auch Markus Kuhn für das Team aus Foxborough/Massachusetts aus. Der 29 Jahre alte Defensive Tackle kommt von den New York Giants.

Kuhn hatte 2014 mit einem 26-Yards-Touchdown, dem ersten eines Deutschen in der NFL, auf sich aufmerksam gemacht. In der vergangenen Saison stand der gebürtige Mannheimer in zehn Spielen für die Giants auf dem Feld. Vollmer (Kaarst) hatte in der Vorsaison den Super Bowl gewonnen.