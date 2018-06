Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund will im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Liverpool und seinen Ex-Trainer Jürgen Klopp den Grundstein für den Halbfinaleinzug legen. BVB-Coach Thomas Tuchel kann am Abend gegen den Tabellenneunten der Premier League personell fast aus dem Vollen schöpfen. Besondere Brisanz genießt die Partie durch die Rückkehr von Klopp an seine alte Wirkungsstätte. Der Fußball-Lehrer hatte den Bundesligisten aus dem Revier vor seinem Wechsel nach England sieben Jahre lang trainiert und mit ihm große Erfolge gefeiert.

