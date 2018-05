Hannover (SID) - Vier Tage nach seiner Beförderung zum Interims-Trainer beim Tabellenletzten Hannover 96 hat Daniel Stendel (42) erste Konsequenzen gezogen. Der Coach strich Angreifer Hugo Almeida (31) aus dem Kader der Niedersachsen für die Partie bei Hertha BSC (Freitag, 20.30 Uhr/Sky). Das berichtet die Online-Ausgabe der Bild-Zeitung.

Ex-Trainer Thomas Schaaf hatte Almeida in der Wintertransfer-Phase vom russischen Klub Anschi Machatschkala an die Leine gelockt, der Portugiese konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. Almeida erzielte nur ein Tor und enttäuschte zuletzt wie die gesamte Mannschaft. Sein bis 2017 laufender Vertrag ist nur für die Bundesliga gültig. Angesichts von zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsrang steht Hannover vor dem Abstieg in die 2. Liga.