Mainz (SID) - Trainer Martin Schmidt vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 glaubt nicht, dass der VfL Wolfsburg nach dem Sieg gegen Real Madrid das Duell mit den Rheinhessen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf die leichte Schulter nehmen wird. "Sie haben zwar die Chance auf das Halbfinale in der Champions League, aber sie werden die Bundesliga deshalb nicht unterschätzen. Wolfsburg weiß ganz genau, worum es geht", sagte der Schweizer am Donnerstag.

Sollten die Wolfsburger nämlich das Heimspiel verlieren, würde der Abstand zum Tabellensechsten aus Mainz auf neun Punkte anwachsen. "Die Tabelle", meinte Schmidt jedoch, "sagt überhaupt nichts aus. Über die Rolle des Favoriten brauchen wir nicht sprechen."