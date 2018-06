Augusta (SID) - Der viermalige Majorsieger Ernie Els aus Südafrika ist mit einem Negativ-Rekord ins Masters in Augusta/Georgia gestartet. Der 46-Jährige benötigte auf dem Par 4 mit dem Namen "Tea Olive" zehn Schläge - schlechter war bei 79 Auflagen zuvor nie ein Golfprofi am ersten Loch gewesen.

Els brauchte zwei Schläge mehr als die bisherigen "Rekordhalter" Scott Simpson (1998), Billy Casper (2001) und Jeev Milkha Singh (2007), weil er auf dem Grün die Nerven verlor. Insgesamt sieben Putts benötigte er, teilweise legte er den Ball einhändig und aus kurzer Distanz vorbei.

Das US Masters ist traditionell das erste Major der Saison und wird seit 1934 an der Magnolia Lane ausgetragen. Der Sieger erhält unter anderem das berühmte Grüne Jackett und ein lebenslanges Startrecht. 2015 triumphierte Jordan Spieth (USA), Rekordsieger ist Jack Nicklaus (USA) mit sechs Erfolgen. Els hat in Augusta nie gewonnen.

Aus deutscher Sicht sind in diesem Jahr der zweimalige Masters-Champion Bernhard Langer aus Anhausen (1985 und 1993) sowie der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann) am Start.