London (AFP) Britische EU-Gegner haben Premierminister David Cameron wegen einer mit öffentlichen Mitteln finanzierten Anti-"Brexit"-Kampagne scharf kritisiert. "Es ist falsch, in Zeiten der Sparpolitik neun Millionen Pfund an Steuergeldern für einseitige Propaganda zu vergeuden", sagte Justizminister Michael Gove am Donnerstag. Er ist einer von vier Ministern, die einen EU-Austritt Großbritanniens befürworten.

