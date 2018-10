Brazzaville (AFP) Nach gewaltsamen Protesten gegen das Wahlergebnis in der Republik Kongo will der unterlegene Oppositionskandidat seinen Widerstand aufgeben: Der zweitplatzierte Präsidentschaftsbewerber Guy-Brice Parfait Kolélas rief seine Anhänger am Mittwoch dazu auf, den neuerlichen Sieg des langjährigen Staatschefs Denis Sassou Nguesso anzuerkennen, auch wenn das offizielle Wahlergebnis "fragwürdig" sei.

