Berlin (dpa) - Zur 25. Echo-Verleihung haben sich am Abend Stars wie Udo Lindenberg, Tim Bendzko, Anna Loos und ihre Band Silly, Amy Macdonald und Namika in Berlin versammelt. Der Deutsche Musikpreis wird bei der von Barbara Schöneberger moderierten Gala an die erfolgreichsten Künstler der Branche verliehen. Nominiert sind unter anderem Sido, Helene Fischer, Adele, Herbert Grönemeyer und Mark Forster. Die Altrocker von den Puhdys nehmen den Echo für ihr Lebenswerk entgegen.

