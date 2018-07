Berlin (dpa) - Andreas Bourani ist mit dem Echo als bester nationaler Künstler in der Kategorie Rock/Pop ausgezeichnet worden. Auch Sarah Connor und die Band Pur gehören zu den Gewinnern bei der 25. Echo-Verleihung. Connor nahm am in Berlin sehr gerührt und mit zittriger Stimme die Auszeichnung als beste nationale Künstlerin in der Kategorie Rock/Pop entgegen. Die Band Pur erhielt den Echo als beste nationale Band in der Kategorie Rock/Pop. Die umstrittene Deutschrock-Band Frei.Wild gewann den Echo in der Sparte Rock/Alternative National.

