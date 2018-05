Berlin (dpa) - Sarah Connor und die Band Pur gehören zu den Gewinnern bei der 25. Echo-Verleihung. Connor nahm am in Berlin sehr gerührt und mit zittriger Stimme die Auszeichnung als beste nationale Künstlerin in der Kategorie Rock/Pop entgegen. Die Band Pur erhielt den Echo als beste nationale Band in der Kategorie Rock/Pop. Die umstrittene Deutschrock-Band Frei.Wild gewann den Echo in der Sparte Rock/Alternative National. Die Band war 2013 beim Echo noch von der Nominierungsliste gestrichen worden, nachdem andere Gruppen wie Kraftklub mit einem Boykott gedroht hatten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.