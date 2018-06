Beit Dschala (AFP) Israel hat mit dem Bau eines umstrittenen Teilstücks der Sperranlage im besetzen Westjordanland begonnen. Kräne brachten am Donnerstag am Rande des christlichen Palästinenserdorfs Beit Dschala acht Meter hohe Betonblöcke in Stellung, wie ein AFP-Reporter berichtete. Bürgermeister Nicola Chamis verurteilte die Baumaßnahme durch Olivenhaine von Bauern aus Beit Dschala als "illegale Landnahme".

