Panama-Stadt (AFP) Die Regierung von Panama reagiert mit der Einsetzung einer Expertenkommission auf die internationale Kritik an den Geschäftspraktiken der Finanzbranche des Landes. Das Gremium solle aus unabhängigen einheimischen und ausländischen Fachleuten bestehen und Vorschläge ausarbeiten, wie die "Transparenz des Finanz- und Rechtssektors gestärkt werden" könne, sagte Präsident Juan Carlos Varela am Mittwoch (Ortszeit) in Panama. Die derzeitigen Praktiken sollten einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.

