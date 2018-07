Juba (AFP) Der südsudanesische Rebellenführer Riek Machar hat seine baldige Rückkehr in die Hauptstadt Juba angekündigt. Er werde am 18. April sein Amt als Vize-Präsident antreten, kündigte Machar am Donnerstag an. Zusammen mit Präsident Salva Kiir werde er dann eine Übergangsregierung im Südsudan anführen.

