New York (AFP) Mehr als 100.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen Wochen vor den Kämpfen in der westsudanesischen Krisenregion Darfur geflohen. 103.000 Menschen hätten in vier Lagern der UN-Mission Unamid Zuflucht gefunden, berichtete der UN-Untergeneralsekretär für Friedensmissionen, Hervé Ladsous, am Mittwoch (Ortszeit) im UN-Sicherheitsrat. Laut Hilfsorganisationen seien seit Mitte Januar mindestens 138.000 Menschen auf der Flucht, sagte Ladsous weiter.

