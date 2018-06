Miami (AFP) US-Fahnder haben einen mutmaßlichen Geldwäscher-Ring auffliegen lassen, der in der Vergangenheit für den in Mexiko inhaftierten Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán gearbeitet haben soll. 22 Haftbefehle wurden ausgestellt, wie Bundesanwälte am Donnerstag in Miami im Bundesstaat Florida mitteilten. Den Verdächtigen wird nach Informationen der Zeitung "Miami Herald" vorgeworfen, im Aufrag des Sinaloa-Drogenkartells Millionen von Dollar aus dem Kokain-Handel gewaschen zu haben.

