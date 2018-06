Washington (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bei einem Besuch in Washington der Kritik von Präsidentschaftskandidat Donald Trump an der Militärallianz widersprochen. Stoltenberg erinnerte daran, dass die Nato in ihrer Geschichte erst einmal den gemeinsamen Verteidigungsfall ausgerufen habe - nämlich nach den Terroranschlägen in New York und Washington vom 11. September 2001. "Dies zeigt beispielhaft, wie die Europäer den USA beistehen, wenn es nötig ist", sagte Stoltenberg.

