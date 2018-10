New York (AFP) Nach 25 Jahren bei McDonalds verabschiedet sich Verwaltungsratschef Andrew McKenna in den Ruhestand. Der 86-Jährige habe entschieden, bei der nächsten Wahl des Gremiums am 26. Mai nicht mehr anzutreten, teilte die US-Fastfoodkette am Mittwoch mit. Bei dem Termin solle nun sein Nachfolger gewählt werden.

