Athen (AFP) Papst Franziskus will am 16. April die griechische Insel Lesbos besuchen und sich dort mit Flüchtlingen treffen. Das Datum für den Besuch teilte der Vatikan am Donnerstag mit. Franziskus reise auf Einladung des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomäus I., und der griechischen Präsidentschaft auf die Ägäis- Insel. Auf Lesbos und anderen Ägäis-Inseln sitzen derzeit tausende Flüchtlinge fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.