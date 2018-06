Nikosia (AFP) Der ägyptische Flugzeugentführer Seif al-Din Mohamed Mostafa wird von Zypern an Ägypten ausgeliefert. Die nötigen Formalien zur Überstellung des 58-Jährigen seien auf Bitten Kairos eingeleitet worden, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen in Nikosia. Das Verfahren werde einige Wochen dauern.

