Buenos Aires (dpa) - Argentiniens Staatschef Mauricio Macri ist wegen der "Panama Papers" ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Staatsanwalt Federico Delgado beantragte die Aufnahme von Ermittlungen gegen Macri wegen mutmaßlicher mutwilliger Unterlassung von Informationen in seinen Steuererklärungen. Der argentinische Präsident erscheint in einer in den "Panama Papers" erwähnten Offshore-Firma als Direktor. Zuvor war bekannt geworden, dass der britische Premier David Cameron vor seiner Amtszeit Geld in einem Offshore-Trust seines Vaters in Panama angelegt hatte.

