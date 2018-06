Brüssel (AFP) Fahndungserfolge in Belgien: Einer der verbliebenen Hauptverdächtigen der Pariser Anschläge, Mohamed Abrini, ist am Freitag festgenommen worden. Das verlautete aus belgischen Polizeikreisen. Abrini wird verdächtigt, die Anschläge in Paris vom November 2015 mit vorbereitet zu haben. Parallel zu Abrinis Ergreifung gab es am Freitag nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft "mehrere Festnahmen" im Zusammenhang mit den jüngsten Anschlägen in Brüssel.

