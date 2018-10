Bonn (AFP) Die deutschen Bischöfe haben wiederverheirateten Geschiedenen ein Entgegenkommen bei der Zulassung zur Kommunion als Konsequenz aus dem Lehrschreiben von Papst Franziskus zu Familie und Ehe in Aussicht gestellt. Das Papstschreiben habe "weitreichende Konsequenzen" für den Umgang von Priestern mit diesen Menschen, erklärten der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx sowie die Bischöfe Heiner Koch und Franz-Josef Bode am Freitag in Bonn.

