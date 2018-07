Berlin (AFP) Der digitale Zugfunk an deutschen Eisenbahnstrecken wird an einigen Stellen durch das öffentliche Mobilfunknetz gestört. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die diese am Freitag in Berlin veröffentlichte. Demnach gibt es derartige Störungen nach Angaben der Deutschen Bahn an etwa 250 Stellen mit einer ungefähren Größenordnung von jeweils einigen hundert Metern.

