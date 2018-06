Berlin (AFP) Die Grünen-Politikerin und Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth hat den EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei scharf kritisiert. Sie warf der EU eine "Verweigerung von Schutzverantwortung" vor, weil sie alle Neuankömmlinge von den griechischen Ägäis-Inseln in die Türkei zurückschicke. Es gehe nur noch darum, "Flüchtlinge so schnell wie möglich wieder abzuschieben", sagte sie am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Europa drohe, "seine Werte zu verschachern".

