Berlin (AFP) Eine von Papst Franziskus getragene Kappe steht seit Freitag zur Versteigerung. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hatte die als Kalotte bezeichnete Kopfbedeckung im Juni 2014 auf dem Petersplatz spontan mit dem Moderator einer italienischen Fernsehshow getauscht, wie das Auktionshaus Catawiki in Berlin am Freitag berichtete. Der Mann lässt das so seltene wie begehrte Tauschobjekt nun versteigern.

