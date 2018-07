Barcelona (SID) - Brasiliens Fußball-Superstar Neymar hat vom FC Barcelona die Freigabe für die Olympischen Spiele im August in Rio de Janeiro bekommen. Dies geht aus einem Brief des Champions-League-Siegers an den brasilianischen Verband CBF hervor, von dem am Freitag die Medien Globoesporte und Mundo Deportivo einstimmig berichteten.

Im Gegenzug fordert Barca angeblich von Nationaltrainer Dunga, bei der Copa America in den USA (3. bis 26. Juli) auf den Offensivspieler zu verzichten. Neymar müsse ausreichend Regenerationszeit in der Sommerpause erhalten. Die CBF wollte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht bestätigen, eine derartige Forderung von den Katalanen erhalten zu haben.

Neymar selbst schwebt derweil angeblich ein Kompromiss vor: Bei der Copa will der 24-Jährige erst ab dem Viertelfinale für die Seleção auflaufen und anschließend zu den Spielen in seine Heimat reisen. Dunga hatte Anfang März erklärt, für den Fall einer Entweder-Oder-Entscheidung das Olympiaturnier im eigenen Land zu bevorzugen.