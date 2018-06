Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss gegen 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30/Sky) voraussichtlich auf die angeschlagenen Marco Russ und Szabolcs Huszti verzichten. "Die Einsatzchancen sind nicht sehr groß", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. Dennoch hofft der Coach auf die enorm wichtigen drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

"Ich bin optimistisch dass wir das schaffen", sagte Kovac: "Das sehe ich an meinem Team. 50.000 Fans werden uns nach vorne peitschen. Ich erwarte ein enges Spiel, bei dem wir als Sieger vom Platz gehen werden." In der vergangenen Woche habe das Team besonders an der Offensive gearbeitet. "Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Tore erzielen", sagte der Coach: "Ich bin zuversichtlich."