Rom (AFP) Mehr als zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines italienischen Studenten in Kairo hat Italien seinen Botschafter in Ägypten zu Beratungen zurückgerufen. Die Regierung in Rom protestiert damit gegen die mangelnden Fortschritte der ägyptischen Ermittler im Fall Giulio Regeni, wie Außenminister Paolo Gentiloni am Freitag mitteilte. "Wir wollen nur eine Sache: Die Wahrheit über das, was mit Giulio passiert ist", erklärte Gentiloni im Kurzbotschaftendienst Twitter.

